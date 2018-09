Durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne c’è stata una reunion di tutti i protagonisti di Temptation Island. Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto, ma non è finita bene, i due hanno addirittura tirato in ballo le rispettive famiglie.

Amo il trash e sicuramente questa catfight merita, ma spero non allunghino il brodo come con Lenticchio e Micetta.

“Michael scusa a Lara per come l’ha trattata nel programma e le cose che ha detto su di lei. Lara gli risponde che accetta le scuse ma non gli fanno né caldo né freddo, lui le risponde che va bene comunque si sentiva di fargliele. – si legge nelle anticipazioni de Il Vicolo delle News – Entra in studio la tentatrice Rita. La ragazza svela che si è sentita con Micheal poco prima dell’intervista e la sera stessa si sono visti a cena insieme a Roma, dove lui le ha solo anticipato che aveva dichiarato ai microfoni di sentire la mancanza di Lara. Rita gli aveva consigliato di chiedere scusa e dire la verità nell’intervista.

Micheal spiega che dopo la fine di Temptation Island si è ritrovato senza un punto di riferimento che fino ad allora era sempre stato Lara, ed è per questo che l’ha cercata insistentemente, quando ha visto che non c’erano spiragli si è rivolto a Rita che invece era un punto di riferimento all’interno del programma. Lara gli risponde che sa benissimo che non sa stare da solo ma dovrebbe evitare di saltare di palo in frasca e Micheal chiede scusa anche a Rita.

Per Lara , Micheal non è solo la persona che si è vista a TI, non sarebbe stata 3 anni con lui se lo fosse stata, sa anche che ha dovuto fare i conti con gli insulti di tutta Italia che però erano meritati, ma pensa che avrebbe dovuto cogliere l’occasione sui social per chiedere scusa.

Riguardo alle presunte corna che avrebbe fatto a Lara prima di TI, lui vuole specificare che si è trattato solo di baci e mai nulla di più, mentre Lara dice che non è vero ma “non è questo un programma per parlare di quante volte la gente va a letto con le persone”.

Micheal afferma anche che vista la situazione della loro storia le aveva detto “Se dobbiamo andare perché tu me la devi far pagare lì facendomi fare una figura di m*rda evitiamo proprio”, ma lei gli aveva risposto che doveva dargli prova di meritarsi il perdono e si erano scambiati delle promesse che però sono venute meno da tutte due le parti, Lara afferma che da parte sua sono venute meno quando lui ha cominciato a raccontare della loro vita sessuale non rispettandola, Micheal replica che non ha fatto nulla di male perché stava esaminando i loro problemi di coppia e quello ne era parte. Micheal aggiunge che se lei era innamorata come diceva, quando lo ha visto comportarsi male anziché fare la stronza con le trappole ordite nei suoi confronti doveva chiamare il falò, lei risponde che non doveva fare proprio niente per salvarlo.

Micheal termina dicendo che non vuole che lei pensi che i 3 anni passati insieme siano stati invano, che lui non pensa di lei solo quello che ha detto nel programma, ma l’ha apprezzata in tante cose e ci ha tenuto davvero, lei risponde di nuovo “Ok ma non mi interessa niente, però oltre a me devi chiedere scusa anche alla mia famiglia che ha assistito a tutto ciò, anche se so che già gli hai scritto dei messaggi”.

A quel punto mettono in mezzo le famiglie perché Micheal risponde che ai messaggi mandati non ha nemmeno ricevuto risposta credo (Lara urlava sopra e non gli faceva finire le frasi ma penso che Micheal stesse cercando di dire quello) e Lara ha inoltre detto “Vogliamo parlare di tua madre che mi ha chiesto di lasciare casa così poteva tornare lei e che non facevo per te perché non sono una ragazza del Sud?”.

Se ne vanno senza salutarsi.”