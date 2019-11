“Ricordo un episodio che si è verificato tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 presso la casa dell’onorevole Gelmini a Milano, in particolare un incontro al quale partecipammo io, la Comi, Gelmini e Marco Bonometti, che conobbi in quell’occasione. In particolare la Comi voleva che io intercedessi in suo favore nei confronti della Gelmini per creare le condizioni di un sostegno in favore della sua candidatura. Allo stesso modo anche Bonometti nel corso di quella riunione si spese con la Gelmini in favore della Comi”. E quanto mette a verbale, nell’interrogatorio dello scorso febbraio, Gioacchino Caianiello protagonista della prima ondata di arresti dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri’ che oggi ha portato ai domiciliari l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi che dopo la mancata elezione alle politiche di sarebbe spaventata per la possibile non rielezione al Parlamento europeo.

