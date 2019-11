“Nonostante la giovane età Lara Comi ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel far ricorso ai diversi collaudati schemi criminosi volti a fornire una parvenza legale al pagamento di tangenti, alla sottrazione fraudolenta di risorse pubbliche, all’incameramento di finanziamenti illeciti”. E’ quanto sostiene il gip di Milano Raffaella Mascarino nell’ordinanza con cui ha applicato la richiesta di arresti domiciliari per l’ex eurodeputata di Forza Italia coinvolta nel secondo filone dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri‘. Il tutto, secondo il gip, “attraverso la retrodatazione di quota parte degli esborsi erogati per lo svolgimento di consulenze, attraverso l’ingiustificato aumento di emolumenti di cui chiede il rimborso all’ente di appartenenza, attraverso la predisposizione di consulenze fittizie attraverso la cui remunerazione mascherare l’ottenimento di finanziamenti illeciti”.

Fonte