In qualità di medici, infermieri ed esperti sanitari di tutto il mondo, siamo qui per dare l’allarme. Il nostro lavoro è quello di mantenere le persone in salute. Ma in questo momento ci troviamo di fronte non solo alla pandemia di COVID-19, ma anche a una infodemia globale, notizie false che circolano viralmente sui social media mettendo a rischio vite umane in tutto il mondo.

Storie che affermano che la cocaina è una cura, o che il COVID-19 è stato sviluppato come arma biologica dalla Cina o dagli Stati Uniti, si sono diffuse più velocemente del virus stesso. Le grandi aziende dei social media hanno provato ad agire, eliminando alcuni contenuti quando segnalati, e permettendo all’Organizzazione Mondiale della Sanità di pubblicare inserzioni gratuitamente.

IL LINK Come aderire

Ma i loro sforzi sono ben lontani dall’essere sufficienti.

Lo tsunami di contenuti falsi e fuorvianti sul coronavirus non è un episodio isolato di disinformazione, ma fa parte di una piaga globale. Su Facebook, abbiamo visto affermazioni secondo cui il biossido di cloro aiuta le persone autistiche e i malati di cancro; o che a milioni di americani è stato somministrato un “virus del cancro” attraverso l’iniezione contro la polio; o ancora che l’ADHD è stato “inventato da big pharma”. E la lista è molto più lunga.

Promuovendo cure ingannevoli, o mettendo in fuga le persone da vaccini e trattamenti efficaci, queste menzogne sono pericolose. E si diffondono ovunque – per esempio un post su Facebook in cui si affermava che lo zenzero è 10mila volte più efficace nella lotta contro il cancro della chemioterapia, è stato condiviso, apprezzato e commentato quasi 30mila volte.

Ecco perché oggi chiediamo ai giganti della tecnologia di agire immediatamente e sistematicamente per arginare il flusso di misinformazione che si è scatenato sulla salute e sulla crisi della sanità pubblica.

Lavorando negli ospedali, nelle cliniche e nei dipartimenti di salute pubblica di tutto il mondo, conosciamo fin troppo bene l’impatto concreto di questa infodemia. Siamo noi che curiamo i bambini ricoverati per morbillo, una malattia del tutto evitabile, che era stata eliminata in paesi come gli Stati Uniti, ma che ora è in aumento grazie soprattutto alla propaganda anti-vaccini.

Non solo noi professionisti della salute ci occupiamo delle conseguenze, ma spesso finiamo per essere attaccati. In questo modo la disinformazione fa sprofondare il morale di professionisti già messi a dura prova, e il costo economico per combatterla pesa su finanziamenti già pesantemente ridotti all’osso.

La diagnosi è triste, quindi cosa si può fare?

I social media devono adottare immediatamente due misure urgenti e fondamentali:

Innanzitutto, devono introdurre la rettifica social sulla disinformazione medica. Significherebbe avvisare e mandare una notifica a ogni utente che ha visto o interagito con post di disinformazione medica sulle loro piattaforme, e mettere a disposizione una rettifica ben strutturata, verificata correttamente e indipendentemente — uno strumento che aiuti ad evitare che gli utenti siano ingannati da bugie pericolose.

Piattaforme come Facebook stanno già segnalando le notizie false verificate, ma questo sistema non ha un raggio di azione abbastanza ampio, poiché milioni di persone potrebbero aver già visto un post prima che fosse verificato e segnalato. Per questo motivo ci rivolgiamo urgentemente a Facebook, chiedendo di avvertire TUTTI gli utenti che sono stati vittime di simili contenuti, e questo significa fare un passo in più oltre a segnalare, fornendo agli utenti rettifiche retroattive.

Poi, le piattaforme devono disintossicare gli algoritmi che decidono cosa mostrare agli utenti. Questo vuol dire che bugie pericolose, e le pagine e i gruppi che le condividono vengono ridimensionati nei feed di notizie degli utenti, anziché essere amplificate. Anche la disinformazione dannosa e le pagine e i canali gestiti da trasgressori recidivi che la diffondono dovrebbero essere rimossi dagli algoritmi che suggeriscono contenuti. Attualmente questi algoritmi privilegiano tenere gli utenti online rispetto a salvaguardare la loro salute, e così si finisce per svalutare il benessere dell’umanità. Queste grandi aziende hanno facilitato la diffusione delle idee e ne hanno tratto guadagno, hanno ora lo straordinario potere e la responsabilità di contrastare la fatale diffusione della disinformazione e di impedire che i social media rendano le nostre comunità più malate. Per salvare vite umane e ripristinare la fiducia nella sanità basata sulla scienza, i giganti della tecnologia devono smettere di dare ossigeno a menzogne, diffamazioni e fantasie che minacciano tutti noi.