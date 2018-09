LA MODA del disegno sulla pelle potrebbe avere effetti sulla nostra salute. In due casi su tre i medici segnalano effetti collaterali dopo itatuaggi. L’esempio più comune è la sensibilità al sole, ma per sono frequenti anche le allergie. A lanciare l’allarme gli esperti europei nell’ambito dell’European Acaemy of Dermatology and Venereology, che si appena aperto a Parigi. Chiedono di rafforzare la normativa degli inchiostri sui tatuaggi. Regolamenti di igiene e sicurezza ci sono ma si concentrano sulle norme igieniche per prevenire le infezioni. Molto di più andrebbe fatto. E per questo gli esperti chiedono di intervenire al più presto.

Su richiesta della Commissione europea, l’Echa (l’Ageenzia europea per le sostanze e chimiche) ha preparato un paio di proposte per rendere più sicura la composizione delle sostanze chimiche. “Ma si tratta di misure ancora insufficienti per garantire inchiostri sicuri senza alcun rischio di tossicità e cancerogenità – spiega Christa De Cuyper, nel panel degli esperti che hanno lanciato l’appello – . Per limitare gli effetti tossici e cancerogeni a lungo termine servono misure rigorose e metodi analitici appropriati. Gli inchiostri per tatuaggi dovrebbero soddisfare almeno gli stessi standard di sicurezza di quelli adottati per i prodotti cosmetici”.

Uno studio danese sulla contaminazione degli inchiostri ha messo in evidenza che almeno uno su 10 sia contaminato da batteri. Nei pigimenti colorati possono essere presenti tracce di metalli pesanti nano-particolati. Occhio anche ai coloranti che possono avere effetti nocivi .