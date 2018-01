Facebook Messenger è troppo disordinata. A dirlo è David Marcus, responsabile Facebook per le app di messaggistica, che ha anche aggiunto alcuni dettagli sui prossimi update…

In un recente post pubblicato sul blog ufficiale alcune ore fa, Marcus ha detto che negli ultimi due anni Facebook ha esagerato nell’introdurre troppe funzionalità nell’app Messenger:

Negli ultimi due anni abbiamo sviluppato molte funzionalità per consentirci di distinguerci dalla concorrenza. Molte di queste novità sono state utilizzate dagli utenti, ma altre non hanno più alcuna ragione di esistere. Sommando tutte queste funzionalità, l’app è diventata troppo disordinata, e per questo motivo stiamo puntando ad una massiccia semplificazione e razionalizzazione di Messenger entro la fine del 2018.