Lapo Elkann 'spinge' Leclerc in Ferrari, poi frena

(Afp)

Lapo Elkann si congratula con Charles Leclerc prima ancora che il suo possibile ingaggio da parte della Ferrari per il 2019 sia ufficiale, poi corregge il tiro e modifica il messaggio di benvenuto sui social. “Orgogliosi di aver creduto in te fin dall’esordio in F1. Orgogliosi di averti accompagnato in pista, curva dopo curva. Felici di vederti presto al volante della Rossa Charles Leclerc” aveva scritto Garage Italia, la società fondata da Lapo Elkann, in un post inizialmente pubblicato su Facebook. Il messaggio è stato poi rimosso e sostituito con un altro più ‘attendista’: “Speriamo che il sogno si avveri! Garage Italia ha sempre creduto in te”.