Lapo Elkann sta con Mario Balotelli. Il rampollo della famiglia Agnelli, fondatore di Italia Independent, ha pubblicato una story su Instagram per manifestare il proprio sostegno all’attaccante, preso di mira con dei ‘buuu’ razzisti da alcuni tifosi dell’Hellas Verona domenica scorsa al Bentegodi. “Sei un italiano e hai fatto tanto per l’Italia in Nazionale e ahimé anche per l’Inter e il Milan”, scrive Lapo Elkann con due emoticon sorridenti. “Forza Mario, Forza Balotelli io sono con te insieme a tutto il team di Italia Independent”, aggiunge il manager postando una foto di Balotelli con la maglia della Nazionale italiana e l’hashtag #noalrazzismo.

