“ODIO la matematica”, “la matematica non fa per me”: quante volte abbiamo sentito pronunciare queste frasi da un amico, un familiare o un conoscente? Non è un caso. Questa avversione, infatti, secondo gli scienziati può trarre origine molto presto, già alle scuole elementari, e può essere associata a sensazioni di paura e ansia, spesso dovute a influenze esterne e non sempre motivate da insuccessi scolastici. A sostenerlo, oggi, è un gruppo di ricerca dell’Università di Cambridge, che ha studiato meglio questo fenomeno, che sembra colpire maggiormente le bambine e le ragazze. I ricercatori hanno documentato il loro studio in un

Fonte