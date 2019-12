Gli Aqua hanno annunciato una nuova reunion: il gruppo di Barbie Girl sta per tornare con grandi novità.

Ricordi quando nelle discoteche di tutta Europa, Italia compresa, suonava la hit Barbie Girl? Ebbene, quei tempi stanno per tornare (forse). Gli Aqua hanno annunciato una nuova reunion, regalando speranze a tutti i loro fan nostalgici degli anni Novanta e dell’epoca d’oro dell’eurodance e dell’europop.

Ecco tutti i dettagli sulle novità in vista nella carriera del gruppo danese più famoso degli ultimi trent’anni.

Reunion degli Aqua

Attraverso il proprio account ufficiale su Instagram, i tre artisti danesi, famosi per hit come Barbie Girl e Doctor Jones, hanno scritto il seguente messaggio: “Big news coming up. Stay tuned… / Grandi notizie in arrivo. Restate sintonizzati…“.

Una vera e propria promessa da parte di Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, ragazzi che hanno fatto ballare generazioni e generazioni a cavallo tra anni Novanta e Duemila. Ecco il post:

Chi sono gli Aqua?

Band danese simbolo del genere europop ed eurodance (che in Italia è stato ben rappresentato dalla prima Alexia) formatasi nel 1989, gli Aqua hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo nel 1997 con il brano Barbie Girl, estratto dal loro album di debutto, Aquarius.

Fino al 2001 il gruppo ha vissuto momenti di grandissima fama internazionale, mandando in vetta alle hit parade ogni singolo lanciato dai propri lavori, tra cui Doctor Jones, Lollipop e Around the World.

Separatisi momentaneamente per tentare la carriera solista, gli Aqua si sono riformati una prima volta nel 2011 per lanciare Megalomania, il loro ultimo lavoro in studio fin qui. Da allora, però, il quarto membro del gruppo, Claus Norreen, ha lasciato definitivamente il progetto, facendo temere ai fan che la parola fine fosse stata messa sulla vita degli Aqua.

Ma così non è, come dimostrato dall’annuncio delle ultime ore. Non resta che attendere in fibrillazione ulteriori dettagli!



