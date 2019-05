Liberato a Napoli e Milano: l’annuncio sui social del rapper partenopeo, che ha fissato due date senza spiegare cosa effettivamente farà.

Liberato ha annunciato due eventi a Milano e Napoli. Di cosa si tratta? Ovviamente, per ora è un mistero. Il rapper partenopeo ha svelato le date di due appuntamenti che in qualche modo lo vedranno protagonista nella sua città e nel capoluogo lombardo, senza però al momento rivelare alcun dettaglio.

Nuovi concerti? Eventi promozionali? Altro? Ecco tutte le ipotesi su questo doppio annuncio del musicista più enigmatico della musica italiana.

Liberato su Instagram annuncia due eventi a Milano e Napoli

L’evento milanese è previsto per il 23 maggio, quello napoletano per il 25. L’annuncio è stato dato dall’artista attraverso le stories di Instagram, con una semplice didascalia: “N’appoc’ t’o ddic’” (‘Te lo dico tra poco‘). A completare il tutto l’hashtag #magazziniliberati. Cosa mai vorrà dire?

Difficile pensare a due concerti, anche perché Liberato è atteso il 22 giugno a Roma da un live da lungo tempo annunciato e che ancora è privo di una location definita. I fan dell’artista si sono scatenati nel cercare allora di comprendere in cosa consisteranno questi due nuovi appuntamenti. Ecco tutte le ipotesi avanzate…

I due nuovo eventi del rapper

Nella fan page ufficiale di Liberato su Instagram è scattato un toto-ipotesi. Molti hanno subito pensato ai concerti, ma i più attenti sono sicuri che si tratterà di qualcosa di diverso. Ad esempio, all’uscita nei negozi fisici del suo album di debutto, Liberato, rilasciato in streaming il 9 maggio.

In questo caso, però, in molti sarebbero delusi. Degli eventi riguardanti il merchandising infatti non interessano allo zoccolo duro dei suoi fan. A meno che non si trattasse di firmacopie… Ma anche in questo caso, sarebbe una situazione un po’ particolare, non essendo ancora arrivato nei negozi il suo disco. Almeno per ora. Restiamo in attesa di chiarimenti.

