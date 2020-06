Ghali, concerto in un drive in: l’annuncio del trapper di origini tunisine sul suo primo live del 2020.

Ghali tornerà a esibirsi dal vivo, ma in un drive in. L’annuncio lo ha dato il trapper di origini tunisine, che per la prima volta in questo 2020 ha la possibilità di presentare al pubblico il suo ultimo album, DNA.

L’evento non si svolgerà però in Italia, bensì in Germania. Ecco tutti i dettagli su questo primo concerto di un nostro artista con questo nuovo format creato apposta per non far fermare la musica durante questo periodo d’emergenza Coronavirus.

Ghali: un concerto drive in

“Sono lieto di annunciarvi il mio primo concerto del 2020. Non vedo l’ora di suonare tutto l’albm DNA dal vivo“, ha scritto il trapper di origini tunisine su Instagram.

L’artista si esibirà non nelle modalità classiche di un live, bensì in un drive in tedesco. L’appuntamento è per il 26 giugno al Drive & Park Autokino di Dusseldorf. Il prezzo è di 99 euro ad auto, con un massimo di cinque persone da poter ospitare nel veicolo. Tutte le persone presenti nel singolo mezzo di trasporto devono appartenere a un massimo di due nuclei familiari.

Per quanto riguarda il live, il pubblico potrà sentire il concerto sintonizzando la propria autoradio sulla frequenza 92.6 FM. Di seguito l’annuncio:

Ghali pronto a pubblicare DNA+

Una notizia importante quella del trapper di origini tunisine, che diventerà il primo artista italiano ad esibirsi con questa nuova modalità di live. Non tutti i fan sono stati però felici di questa scelta, visto soprattutto che il concerto non si terrà in Italia bensì in Germania.

I suoi sostenitori potranno comunque consolarsi a breve con l’uscita di DNA+, la versione estesa del suo secondo album, al cui interno è presente anche l’ultimo singolo, MILF, in collaborazione con Taxi B.