Ultimo, novità in arrivo: il cantautore anticipa con un post su Instagram l’arrivo di nuova musica, nuove date e una sorpresa per Natale.

Ultimo si prepara a vestire i panni di Babbo Natale. Almeno metaforicamente. L’artista romano, reduce da un’estate di successi culminata a luglio con il suo primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, ha annunciato ai fan alcune interessanti novità per le prossime settimane.

Ecco tutte le belle notizie condivise dall’artista con un post su Instagram che ha fatto impazzire i suoi sostenitori.

Ultimo: nuove canzoni e nuove date

L’inarrestabile cantautore romano, come già aveva anticipato nelle scorse settimane, è al lavoro su nuova musica a Londra e a quanto pare starebbe già a buon punto. L’artista ha affermato infatti di essere impegnato nelle registrazioni delle voci di un pezzo nuovo di zecca, che potrebbe quindi vedere la luce già nei prossimi mesi.

Ma non è tutto. Niccolò ha infatti svelato che sono in arrivo nuove date per il tour negli stadi nel 2020, che culminerà con il grandissimo appuntamento al Circo Massimo. E le sorprese non sono finite qui…

Ultimo, una sorpresa a Natale: il post su Instagram

“Penso che per Natale potrei farvi un regalino…“. Questo il grande annuncio di Ultimo che ha mandato in visibilio i suoi fan. Di scosa potrebbe trattarsi? Stando a quanto ipotizzato dal sito AllMusic Italia, questo ‘regalino’ potrebbe essere una ristampa del suo album Colpa delle favole, con all’interno qualche inedito e magari il DVD de La favola, ovvero il concerto all’Olimpico.

Non a caso negli scorsi mesi sarebbe stato anticipato un estratto di questo DVD, con il video live di Piccola stella diffuso sulle piattaforme streaming. Per ora comunque si tratta solo di ipotesi. Ancora qualche settimana e ne sapremo di più. Intanto ecco il post di Ultimo:

