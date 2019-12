Lana Del Rey: un album inedito di ‘poesie freestyle’ in uscita nei primi giorni del 2020. Ecco tutti i dettagli sull’annuncio della cantante.

Lana Del Rey non si ferma più. Dopo essere tornata sul mercato discografico con Norman Fucking Rockwell!, uno degli album migliori del 2019, ha annunciato per il 2020 un nuovo album molto particolare.

Si tratta infatti di un progetto non musicale, ma di ‘poesia freestyle‘. In altre parole un album parlato, in cui la sua splendida voce servirà per emozionarci con le poesie scritte negli ultimi mesi di suo pugno. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo lavoro destinato ai fan più implacabili dell’artista americana.

Lana Del Rey: un album di ‘poesie freestyle’

La data di uscita di questo nuovo lavoro è il 4 gennaio 2020. Lo ha annunciato la stessa cantautrice attraverso un video su Instagram. Il prezzo del disco sarà simbolico: solo 1 dollaro, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un’associazione che tutela i nativi americani.

Ecco il video pubblicato sui social dall’artista, che ha voluto condividere con i fan. Un vero e proprio regalo di Natale:

Lana Del Rey rende omaggio all’America

Lana Del Rey, che nel 2020 sarà protagonista anche in Italia, ha sempre dimostrato di essere molto legata alla propria terra d’origine, e la scelta di devolvere i proventi alla causa dei nativi americani ne è una dimostrazione in più.

Ha dichiarato infatti la cantautrice: “Volevo rendere in qualche modo omaggio a questo Paese che amo molto facendo un atto riparatorio, credo che potrei dire un mio atto riparatorio. So che è una scelta insolita e non ho altro motivo per farlo se non che semplicemente mi suona come la cosa giusta da fare, quindi quando il mio album parlato sarà distribuito la metà andrà alle organizzazioni dei nativi americani del Nord America“.