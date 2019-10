Lana Del Rey all’Arena di Verona: le indiscrezioni su un concerto della cantantautrice di Norman Fucking Rockwell nel 2020.

Lana Del Rey potrebbe esibirsi in Italia nel 2020. Non c’è ancora l’ufficialità di alcuna data nel nostro paese per il Norman Fucking Rockwell Tour. Tuttavia, circolano voci insistenti di un possibile concerto della cantante americana la prossima primavera in una location molto speciale: l’Arena di Verona.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul possibile concerto della cantautrice di Norman Fucking Rockwell.

Lana Del Rey in tour: la data e i biglietti del concerto in Italia

A riferire questa notizia che ha del clamoroso sono molte testate venete, che riferiscono di un possibile concerto il 9 giugno. Tra l’altro, L’Arena riporta quella di Verona come l‘unica data italiana della celebre artista americana.

A diffondere la notizia sarebbe stato l’amministratore di Arena di Verona srl, Gianmarco Mazzi. Queste le sue parole, riportate da L’Arena: “Stiamo già lavorando sulla prossima stagione, per un cartellone con serate esclusive. Zucchero con le sue dieci date ha già venduto il 70% dei biglietti. […] E poi avremo concerti internazionali come quello di Lana Del Rey, che sarà a Verona il 9 giugno“.



Lana del Rey

Lana Del Rey: Norman Fucking Rockwell Tour

Ovviamente non ci sono ancora in vendita i biglietti. Bisognerà infatti aspettare l’ufficialità da parte dell’entourage dell’artista, che probabilmente arriverà è breve.

Sembra però che non ci siano dubbi, visto la fonte autorevole da cui è stata diffusa l’indiscrezione. Il Norman Fucking Rockwell Tour arriverà anche in Italia, per la gioia dei tanti fan della cantautrice di New York.

Di seguito il video di Doin’ Time di Lana: