Lampedusa, nuovo sbarco a mezzanotte. I migranti diventano l'attrazione per i turisti

Appena usciti dal molo Favaloro, su un pulmino scortato dalla polizia, guardano incuriositi. Quanti telefonini e quanti flash per loro. Sono 15 tunisini appena arrivati a Lampedusa, pochi minuti dopo la mezzanotte. Sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza su un barchino, a quattro miglia al largo dell’isola. E, adesso, sembrano diventati l’attrazione di questa sera vacanziera. Alcuni turisti sono di ritorno dal ristorante, un gruppo di giovani sta invece scorrazzando sugli scooter. Tutti fermi all’uscita del molo Favaloro.

I migranti sul pullman scortato dalla polizia

Una coppia di turisti chiede se siano i migranti dell’Open Arms, quando capiscono che non sono loro vanno via con l’aria un po’ delusa. Qualcun altro chiede se nel gruppo ci siano bambini, o ragazzi. E quando appare il pulmino bianco, tutti col telefonino in mano. Una sbarco a mezzanotte vale un piccolo video da postare sui social. Mentre i fuochi d’artificio illuminano la notte dell’isola vacanziera. Per i quindici tunisini inizia invece il viaggio verso l’hotspot di contrada Imbriacola, la zona interna dell’isola, fra le campagne dove i turisti non arrivano.







Fonte