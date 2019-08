– Si temeva un cedimento del costone dopo l’allarme lanciato dal turista al telefono. In realtà un escursionista che si è arrampicato sul costone che sovrasta la spiaggia di Tabaccara, vicino isola dei conigli a Lampedusa è caduto trascinando con sè alcune pietre e procurandosi alcune ferite lievi. Le chiamate ai numeri di emergenza avevano fatto temere un evento molto più grave.

Per questo si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l’intervento di guardia costiera, vigili del fuoco e ambulanze.

“Sto andando in barca fino all’Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro” aveva detto a caldo il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.

L’incidente è avvenuto a metà mattinata mentre le spiagge erano piene di bagnanti ma al momento non si hanno notizie su eventuali feriti e sulle dimensioni del cedimento. Isola dei conigli è la spiaggia più conosciuta di Lampedusa che più volte è stata premiata per la pulizia del mare e come meta turistica dai vari siti di viaggi a iniziare da Tripadvisor.