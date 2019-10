Sempre più ingarbugliato il giallo dell'”Ad Maiora”, il trimarano da regata impegnato nella Middle Sea Race e scomparso dopo essere stato lasciato alla deriva dall’equipaggio, salito su una vedetta della Capitaneria di porto in seguito a un’avaria che faceva imbarcare acqua dallo scafo sinistro. A quanto si apprende, oggi è stato rilevato un segnale dall’Ais, Automatic identification system, che il proprietario e skipper della barca, Bruno Cardile, aveva spento prima di lasciare il trimarano. Il segnale sarebbe stato rilevato in Olanda e la georeferenziazione indica la sede di un negozio di articoli nautici. Ma resta un dubbio, perché un’altra applicazione delle due che vengono usate per rilevare il punto nave dà la barca ancora a Lampedusa.

