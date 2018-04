Valerio Pino è diventato uno scrittore di racconti erotici gay e con il nome d’arte oniPo irelaV (sì bitches, il suo nome di battesimo al contrario) ha pubblicato il suo primo libro L’Amore In Camerino.

A distanza di due mesi da quando svelò il nome del ballerino con cui ebbe una storia ad Amici, tale Marcus Bellamy, Valerio Pino è tornato a parlare dell’argomento con un libro erotico.

Il libro al momento è distribuito solo da Amazon ed è in formato Kindle. Ecco la trama:

Quando il ballerino Valerio Pino ritorna in Italia per lavorare nuovamente nel programma televisivo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, non ha la minima idea che vivrà una delle più grandi storie d’amore della sua vita.

Non appena incontra il collega americano Markus tra i due nasce un sentimento impetuoso fatto di passione e chimica impossibile da ignorare: tra intriganti incontri dietro le quinte e l’inizio di una vera e propria convivenza, i due danzatori vivono un amore intenso e travolgente, che per cinque mesi li terrà legati in un rapporto unico e totalizzante.

Scopri la verità e i retroscena più intimi di una storia ricca di erotismo, romanticismo e sentimenti; entra nel mondo di Valerio e Markus, dal loro primo sguardo al triste epilogo del loro amore!