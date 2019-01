Guglielo, noto ai più per alcuni video realizzati con Greta Menchi, ieri su Instagram ha sbottato accusando una ragazza di cui non fa mai il nome (ma che Blasting News ha individuato essere proprio la Menchi) come una tossicodipendente che si droga di pasticche, MDMA (“MD”) e cocaina (“pippi”).



Ovviamente io non so se la protagonista raccontata nei video disia davveroo un’altra persona, ma questa storia è così trash che non potevo non condividerla con voi.

Secondo la ricostruzione di Guglielmo, lui e questa fantomatica ragazza “una youtuber in decadenza che vuole fare la cantante” ad oggi non sarebbero più amici perché quest’ultima prima lo avrebbe in qualche modo preso in giro durante una vacanza fatta insieme “quando c’era da pagare il conto di 10 mila euro l’ho pagato io perché te eri drogata, vieni a ridarmi i soldi o te li sei tutti già pippati?” e poi lo avrebbe accusato di averle hackerato i profili Instagram.

Guglielmo, che ha descritto la ragazza come una “drogata” che si prende “quattro pasticche” appena sveglia e che “non si ricorda nulla da quanto si fa”, ha poi chiuso la diretta offendendola artisticamente dicendo che non sa cantare e che è famosa solo per un paio di video.

“Mi sono arrivate voci riguardanti questa youtuber molto in decadenza che dice che io gli ho hackerato i profili Instagram addirittura, quando lei fra una pasticca di MD e l’altra non si ricorda neanche cosa ha fatto il giorno prima. Sei una ca**o di drogata, vatti a fare un’altra pasticca e vai in coma etilico, non rompere il ca**o a me. Hai fatto solo due filmini, dici che fai uscire bombe e musica, ma al posto della voce hai uno scarico del cesso, ma cosa vuoi far uscire?”.

Ecco il video completo: