Rosanna Lambertucci vittima di un tentativo di truffa. È la stessa conduttrice televisiva a rivelarlo in un’intervista a ‘La Vita in Diretta’, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Erano le 9 del mattino – spiega Rosanna Lambertucci – Mi chiama un certo avvocato Valente al telefono di casa e mi dice che mia figlia Angelica mi sta cercando urgentemente. Dopo un po’ mi squilla di nuovo il telefono, stavolta è il Consolato d’Italia in Brasile, dove era mia figlia. Mi dice che mia figlia è in stato di fermo perché ha preso un’auto a noleggio, senza patente perché scaduta, e che siccome le leggi sono molto severe è stata arrestata”.

