Mancano solo pochi giorni agli appuntamenti live di lunedì prossimo all’Arena di Verona e di giovedì 13 giugno al Teatro Antico di Taormina in cui Francesco Renga presenterà per la prima volta live al pubblico il suo nuovo, e ottavo, disco di inediti ‘L’Altra Metà‘. ”Ritrovarvi tutti a Verona’ e Taormina sarà la nostra festa. Voi portate il vostro amore e l’entusiasmo… così ce li scambiamo”, dice il cantante. Nelle due anteprime una scaletta tutta nuova in cui troveranno spazio anche le hit del repertorio di Renga. Per Verona e Taormina live 2019 il cantante sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). I biglietti per gli show sono in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita e prevendita abituali.

