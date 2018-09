GLI UOMINI europei vivono più a lungo e in salute, ma sono ancora troppi quelli che muoiono per cause prevenibili. Responsabili i cattivi stili di vita e l’abitudine di non andare dal medico. Accade spesso quando ci sono problemi psichiatrici e non si chiede aiuto. È quanto emerge dal primo studio dell’Organizzazione mondiale della sanità che si occupa della salute e del benessere maschile nei 53 Paesi della regione europea dell’Oms. Lo studio, dal titolo “Salute e benessere maschile nella regione europea OMS: miglior salute attraverso un approccio di genere”, è stato presentato questa mattina a Roma ai delegati del comitato regionale Oms Europa – organo decisionale dell’organizzazione – che inizia oggi la sua 68esima riunione.

• LO STUDIO

Secondo lo studio, le cause principali di morte per gli uomini tra 30 e 59 anni sono le malattie cardiovascolari, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie, ma circa l’86% dei decessi può essere attribuito a malattie non trasmissibili e agli infortuni che colpiscono i più giovani. Nella parte orientale dell’Unione Europea, il 37% delle morti legate alle malattie non trasmissibili avviene prima dei 60 anni di età, rispetto al 13% della parte occidentale della regione. Inoltre, circa 3 quarti degli uomini perdono la vita a causa di incidenti stradali hanno meno di 25 anni.



Tra i fattori di rischio, l’Organizzazione mondiale della sanità punta il dito soprattutto contro il fumo, per gli uomini che vivono nei paesi dell’Europa centrale e occidentale e contro il consumo di alcol e droga per coloro che vivono nei paesi dell’Est. Inoltre, a differenza delle donne, gli uomini sono meno propensi a rivolgersi ai medici. Per esempio, uomini con sintomi di depressione non sono abituati a chiedere aiuto e, proprio l’incapacità di identificare problemi di salute mentale, è uno dei motivi per cui le percentuali di suicidio per gli uomini tra i 30 e i 49 anni è di 5 volte superiore rispetto a quella delle donne della stessa fascia d’età.

Dallo studio emerge inoltre che, in alcuni Paesi della parte orientale della regione, il rischio per gli uomini di morire prematuramente a causa di patologie cardiovascolari è 7 volte maggiore rispetto alla parte occidentale. I dati evidenziano, infatti, come sussista un ampio divario in materia di salute maschile in Europa: l’aspettativa di vita alla nascita va dai 64 agli 81 anni, quindi una differenza tra i diversi paesi pari a 17 anni. Il primo posto spetta alla Svizzera, dove i cittadini di sesso maschile vivono in media fino a 81,2 anni. All’ultimo posto si trova invece il Turkmenistan, dove gli uomini hanno una aspettativa di vita di 64,7 anni. In ogni caso, in tutti i paesi della regione europea si osserva lo stesso fenomeno: rispetto alle donne, gli uomini si prendono meno cura della propria salute.

• LA NECESSITÁ DI UNA NUOVA STRATEGIA EUROPEA

Sulla base di tali dati, i 53 Stati membri si apprestano a sottoscrivere una nuova strategia europea per affrontare le sfide di salute maschile. Secondo l’Oms, le nuove evidenze indicano la necessità di trattare la salute maschile in maniera specifica e la identificano come argomento prioritario per i decisori politici europei. L’obiettivo è individuare una serie di misure che possono aiutare i governi ad affrontare meglio gli squilibri di genere e, soprattutto, a rendere i sistemi sanitari più consapevoli di questa situazione, garantendo un modello di assistenza che renda i servizi sanitari più accessibili a ragazzi e uomini.

“Le ragioni per cui gli uomini si curano di meno, non recandosi nelle strutture sanitarie per dei check up o presentandosi in queste troppo tardi, sono sostanzialmente di carattere culturale. Ma c’è anche un motivo pratico – ha spiegato Juan Tello, capo dell’Ufficio cure primarie dell’Oms Europa – e cioè che in alcuni Paesi, come l’Italia, dove è prevista la figura del medico di base, dal quale bisogna recarsi in prima battuta, questi medici chiudono troppo presto rispetto a quelli che sono gli altri orari di lavoro. Gli uomini, così, non riescono ad andare in tempo dal medico una volta usciti dal luogo di lavoro”. La proposta dell’Oms è, infatti, quella di prevedere la presenza di medici di base anche negli ospedali, garantendo così un servizio h24, sette giorni su sette. Si tratta di una soluzione già sperimentata con successo in altri Paesi.

“La regione europea è un esempio di riduzione efficace della mortalità prematura dovuta a malattie non trasmissibili – ha commentato Zsuzsanna Jakab, direttore regionale Oms Europa – Eppure ancora troppi uomini non vengono raggiunti dai servizi sanitari e muoiono giovani per patologie di questo tipo oppure a causa di infortuni. Il nuovo rapporto ci permette di capire le loro necessità specifiche e come possiamo fornire interventi dedicati. Ciò garantirà anche che si raggiunga l’obiettivo di sviluppo sostenibile sulla parità di genere”.