Multata perché ama gli animali e ha soccorso un cane, aiutandolo a riunirsi con la sua padrona: la surreale vicenda ha come involontaria protagonista Adriana Scicolone, una pensionata 68enne di Lainate, nell’hinterland milanese.

Qualche giorno fa ha notato che fuori da casa sua un cane vagava smarrito. Per evitare che finisse sotto qualche auto di passaggio, la donna ha avvicinato l’animale, gli ha offerto del cibo e l’ha legato per non farlo allontanare. Poi ha chiamato la polizia locale, segnalando la presenza del cane. Pochi minuti più tardi è sopraggiunta la proprietaria, una donna che abita nelle vicinanze, alla quale la signora Scicolone ha restituito l’animale, segnalando ai vigili che tutto si era concluso nel migliore dei modi.

Ma il giorno successivo entrambe le donne hanno avuto un’amara sorpresa: sono state convocate al comando dei vigili e multate. La padrona del cane per averlo perso di vista e Adriana Scicolone per essere andata contro l’articolo 66 del regolamento comunale di polizia urbana, secondo il quale “è vietato catturare animali randagi e/o vaganti fatte salve le catture effettuate, per finalità sanitarie o altro, dal personale del servizio incaricato dal Comune o dall’azienda Usl”. La sanzione da 103 euro ha lasciato perplessa sia la diretta interessata sia i suoi familiari, che hanno espresso la loro indignazione pubblicando su Facebook la foto del verbale. In breve il post è diventato virale, ottenendo oltre 600 commenti e quasi 20mila condivisioni.

“Come amministrazione non abbiamo potuto fare altro che prendere atto dell’applicazione rigorosa di un regolamento che in effetti esiste, ma ho telefonato alla signora per porgerle le mie scuse – spiega il sindaco di Lainate, Alberto Landonio -. Tra l’altro lei ha subito pagato la contravvenzione, senza fare ricorso, e questo ci ha tolto ogni margine di manovra. Non voglio che si ripetano episodi del genere e quindi mi sono impegnato a cambiare il regolamento, che tra l’altro avevamo già intenzione di modificare perché ormai è desueto, dato che risale alla metà degli anni Novanta. All’epoca capitava piuttosto spesso di veder circolare dei cani randagi nelle nostre zone e quella norma serviva per evitare che persone senza le giuste competenze e attrezzature cercassero di bloccarli, correndo rischi e mettendo in pericolo gli animali. Prenderemo spunto da quanto successo per riformare le norme”.