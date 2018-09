Il web è in rivolta contro Sara Affi Fella e la sua presa in giro nei confronti della redazione e del pubblico di Uomini e Donne. Poche ore fa l’agenzia della ragazza (gestita da Stefano Monte) ha cercato di giustificare il comportamento della ragazza, ma il post non ha convinto quasi nessuno.

“Ci dispiace davvero vedere tutti questi commenti contro Sara ma al tempo stesso rispettiamo le vostre idee. Molte volte confondiamo la realtà e la vera essenza di una persona da quello che la TV o i Social Network fanno trasparire, pensando di conoscerla realmente. La vita ci insegna che ogni episodio nel bene o nel male va contestualizzato all’evento prima di dare giudizi affrettati che possano ferire la persona interessata. Per questa serie di ragioni ci sentiamo in dovere di affermare la bella persona che è Sara e lo facciamo no da agenti ma da amici che hanno avuto il piacere di conoscerla nella vita reale. Nonostante ciò capiamo perfettamente le vostre critiche, data la vostra posizione, vi chiediamo solo di enunciarle con rispetto in modo da instaurare uno scambio costruttivo di opinioni. Sappi amo che ci capirete, Grazie Ragazzi”.

Questa toppa è quasi peggio del buco.

Vi mostro cosa un’agenzia di comunicazione e marketing NON DOVREBBE FARE nel tentativo di ripulire l’immagine del proprio personaggio.

Fare un post così, ad esempio MAI. Stefano mi spiace, ma dicendo alla gente che Sara è una bella persona non fai altro che irritare pic.twitter.com/hLlUcByvnF — Chiara Elèna (@la_tinella) 24 settembre 2018