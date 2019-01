Lady Gaga si è aggiudicata due premi ai Critics’ Choice Award 2019, prendendosi una rivincita sui Golden Globe.

Lady Gaga conquista la critica. Dopo aver parzialmente deluso ai Golden Globe, la cantante e attrice di New York si è presa la scena durante la cerimonia dei Critics’ Choice Award, andata in scena al Barker Hangar dell’aeroporto di Santa Monica, conquistando due premi su due nomination, tra cui quello di Miglior attrice per la sua performance in A Star is Born.

Lady Gaga a Venezia 75

Critics’ Choice Award, Lady Gaga ne conquista due

Sono stati ben due i riconoscimenti portati a casa dalla popstar di Paparazzi. Il più prestigioso è stato quello come Miglior attrice, condiviso con Glenn Close (premiata per l’interpretazione in The Wife). Ma anche l’altro, forse più scontato, è stato ben accetto da Lady Gaga, ovvero quello per la Miglior canzone. Ovviamente, stiamo parlando dello stupendo duetto con Bradley Cooper in Shallow. Ascoltiamola ancora una volta:

Critics’ Choice Award, delusione per Bohemian Rhapsody

Per un’artista che sorride, ce ne sono almeno altri due che non possono fare altrimenti. Stiamo parlando di Roger Taylor e, soprattutto, Brian May, i Queen. Il biopic a loro dedicato, Bohemian Rhapsody, non è riuscito a conquistare nemmeno un premio della critica, facendo un netto passo indietro rispetto ai Golden Globe. D’altronde, la pellicola era in nomination solo in due categorie: Miglior attore e Migliori costumi. E fa rumore la mancata vittoria di Rami Malek, superato nell’occasione da Christian Bale per Vice – L’uomo nell’ombra.

Insomma, chi si attendeva il film girato da Bryan Singer come ultra-favorito agli Oscar, dopo questa cerimonia dovrà ricredersi. E Malek adesso vede tentennare le sue certezze per quello che sarebbe, comunque, un premio meritato. Contemporaneamente riprende invece quota Lady Gaga. Sarà lei la grande protagonista ‘musicale’ dei prossimi Oscar?