Ma quali calendari, spillette e portachiavi, Lady Gaga ha capito cosa vogliamo veramente dagli shop delle puttanpop ed ha messo in vendita delle cose davvero interessanti nel suo negozio virtuale. Mutande da uomo a 25 $ (vendutte con l’album Chromatica), jockstrap a 30 e perizoma a 20. Insomma b!tches: accattatevill!

ENERGYhttps://t.co/QrnW6Y0cM4 pic.twitter.com/rj7i4xr4uC — Lady Gaga (@ladygaga) May 11, 2020

Lady Gaga releases a jock strap in order to promote her new album #Chromatica pic.twitter.com/ounCBRkoHz — Gaga Weekly (@weeklygaga) May 11, 2020

Gaga just released a #Chromatica jockstrap along with the thong 😭 https://t.co/JzPnvSkw22 pic.twitter.com/6wJkuILliy — GM ❾❻ (@gagamonster96) May 11, 2020

Musica truzza e puttanpop, cover dell'album spettacolare e jockstrap nello shop, Lady Gaga è in piena modalità…



Intimo a parte, la Germanotta la scorsa settimana ha annunciato la data d’uscita del suo nuovo disco. Potremo ascoltare Chromatica dal prossimo 29 maggio, ma probabilmente prima dell’album uscirà un secondo singolo (forse Rain On Me ft Ariana Grande).

1 – Chromatica I

2 – Alice

3 – Stupid Love

4 – Rain On Me (feat. Ariana Grande)

5 – Free Woman

6 – Fun Tonight 7 – Chromatica II

8 – 911

9 – Plastic Doll

10 – Sour Candy (feat. Blackpink)

11 – Enigma

12 – Replay

13 – Chromatica III

14 – Sine from Above (feat. Elton John)

15 – 1000 Doves

16 – Babylon