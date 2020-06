Nel nuovo album Chromatica, Lady Gaga vanta diverse collaborazioni fra cui una con le BLACKPINK ed in una recente intervista ha svelato come è nata Sour Candy e come mai si è avvicinata a Jennie, Rosé, Jisoo e Lisa.

“Ho parlato con le ragazze e gli ho chiesto se volevano fare questa canzone con me, loro lo volevano davvero erano entusiaste. Io ero emozionata di farlo perché amo le donne potenti e loro lo sono, volevo celebrarle e loro volevano celebrare me e ci siamo divertite facendo questa canzone insieme. Ero emozionata di sentire la loro interpretazione in coreano. Sentendo cosa avevano prodotto ero molto impressionata, sono delle giovani bellissime ragazze e sono davvero talentuose e io sono fiera di essere il quinto membro del gruppo”.

Una collaborazione puramente di marketing che però ci ha regalato un piccolo gioiellino pop di cui sentiamo il bisogno di un video musicale al più presto.

Sour Candy è una hit.