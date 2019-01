Ormai le voci rimbalzano con sempre maggiore insistenza dagli Stati Uniti: Lady Gaga si sposerà a Venezia, probabilmente entro la fine del 2019. Il gossip d’Oltreoceano impazza raccontando di un matrimonio faraonico su un palazzo del Canal Grande per un importo di circa 5milioni di euro di budget. Stefanie Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome dell’artista, sposerà il suo manager quasi 50enne Christian Carino. Tanti i vip attesi in laguna, star del jet set internazionale, cantanti (si parla di Elton John, che ha anche casa alla Giudecca), attori (Bradley Cooper su tutti) e personaggi di spicco del mondo della moda, come Donatella Versace, che potrebbe disegnare il vestito da sposa.

