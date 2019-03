“Penso che i social media sono la toilette di internet“. Reagisce così Lady Gaga, ospite del Jimmy Kimmel Live, alle voci diventate virali su un presunto flirt tra lei e Bradley Cooper. “Avete una tale sintonia – le fa notare il presentatore – che dopo gli Oscar la gente ha iniziato a dire ‘Devono essere innamorati'”.

L’intensità e la complicità che i due hanno mostrato sul palco mentre si esibivano sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, a poche ore dalla notizia delle nozze saltate con Christian Canino, ha fatto sì che le voci di un amore nato sul set di ‘A star is born’ diventassero sempre più insistenti.

L’espressione dell’artista italo-americana, fresca di Oscar per la miglior canzone originale con ‘Shallow’, all’osservazione di Kimmel è stata eloquente. Così come la sua opinione: “Prima di tutto, francamente, penso che i social media sono la toilette di internet. La gente ha visto l’amore e questo è quello che volevamo che vedessero“. “Questa è una canzone d’amore. E quando canti una canzone d’amore è questo che vuoi trasmettere. “Abbiamo lavorato per tutta la settimana a quella esibizione”, ha sottolineato Lady Gaga.

