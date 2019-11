Lady Gaga protagonista del film di Ridley Scoot sull’omicidio Gucci: la cantante torna al cinema dopo il successo di A Star is Born.

Lady Gaga ha conquistato Hollywood. La popstar americana, dopo il successo straordinario del film A Star is Born, che le è valso la candidatura al premio Oscar come Miglior attrice protagonista, è stata scelta per il interpretare il ruolo femminile principale nel nuovo film di Ridley Scott.

Una notizia stroardinaria che conferma ancora una volta il successo della cantante come attrice. Un talento che in pochi conoscevano ma che ha conquistato in pochi mesi davvero tutti.

Lady Gaga nel nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci

Miss Germanotta sarà dunque diretta, dopo Bradley Cooper, da un regista tra i principali di Hollywood, padre di film come Alien, Blade Runer e Il gladiatore. Stavolta Ridley si metterà dietro la macchina da presa per dirigere un film sull’omicidio Gucci.

Gaga è stata scelta in particolare per vestire i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci nonché mandante dell’omicidio dell’imprenditore italiano, avvenuto a Milano nel 1995. Patrizia è stata arrestata per tale assassinio nel 1997, ed è stata rilasciata nel 2016 dopo 18 anni di carcere.



Lady Gaga

Lady Gaga e Bradley Cooper

Il debutto di Lady Gaga in un film hollywoodiano è avvenuto nel film A Star is Born, pellicola musicale che le ha permesso di conquistare un premio Oscar per la Miglior canzone originale grazie alla straordinaria Shallow.

Nel film Gaga ha diviso la scena con Bradley Cooper, nella vita reale un suo grande amico. Tale è stato il livello dell’interpretazione dei due, che la pellicola ha fatto nascere un insistente gossip riguardo una loro possibile relazione anche nella reatà. Gossip che si è alimentato nel corso dei mesi di tanti indizi, ma che ad oggi sembra ancora frutto di una sorta d’illusione collettiva… salvo prova contraria.

Di seguito il video di Lady Gaga e Bradley Cooper alla cerimonia degli Oscar: