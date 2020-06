Lady Gaga è la prima donna a raggiungere la vetta della classifica degli album in Italia nel 2020: nel 2019 la prima era stata Giordana Angi.

Lady Gaga debutta in testa alla classifica anche in Italia. La popstar più amata del mondo ha rilasciato il 29 maggio il suo attesissimo sesto album, Chromatica, e ovviamente ha raggiunto fin da subito la vetta della classifica nel nostro paese, che la ama alla follia.

Un traguardo importante, anche perché coincide con la rottura di un tabù, quello relativo alle donne nella musica: miss Germanotta è infatti la prima a raggiungere la testa della nostra classifica degli album nel 2020.

C’è voluto il nuovo album di Gaga per posizionare una donna davanti a tutti nella prestigiosa classifica FIMI degli album (se si esclude Sofì dei Me contro Te). Nessuna nel 2020 era infatti riuscita a superare i colleghi uomini.

Un risultato da non sottovalutare e da non dare per scontato, visto che in Italia è raro vedere in prima posizione donne e specialmente artiste straniere. Basti guardare allo scorso anno, quando a riuscirci erano state solo Giordana Angi alla 42esima settimana (Gaga c’è riuscita alla 23esima), seguita da Emma Marrone. Due delle artiste nazionalpopolari più amate nel nostro paese.



Lady Gaga prima anche in America

Non solo in Italia. Gaga ha raggiunto la vetta in tutte le classifiche più importanti del mondo, compresa la Billboard 200. L’artista ha raggiunto la prima posizione vendendo 274mila copie negli Stati Uniti nell’ultima settiamana, diventando la donna con il risultato migliore in questo 2020.

Va detto che la popstar ha raggiunto la prima posizione in classifica in America anche con A Star is Born nel 2018 e nel 2019, con Joanne nel 2016, con Cheek to Cheek nel 2014, con Artpop nel 2013 e con Born This Way nel 2011.

