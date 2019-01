In questi giorni in USA sta andando in onda il documentario a puntate Surviving R. Kelly. Per questo motivo è stata fatta nuovamente luce sullo scandalo molestie che ha travolto R.Kelly anni fa. Lady Gaga questa volta ha deciso di prendere una posizione chiara. La popstar si è schierata dalla parte delle vittime ed ha rimosso Do What U Want da tutte le piattaforme streaming.



“Sono con queste donne al 1000%, le credo, so che stanno soffrendo e sono impaurite e so molto bene quanto le loro voci debbano essere ascoltate e prese seriamente. Quello che ho sentito riguardo le accuse a R Kelly è assolutamente orribile e indifendibile. Come vittima di violenza sessuale realizzai sia la canzone che il video in un momento buio della mia vita, la mia intenzione era creare qualcosa di ribelle e provocatorio perché ero arrabbiata e non avevo ancora fatto i conti con il trauma che mi era capitato.

Se potessi tornare indietro nel tempo e fare due chiacchiere con la me stessa giovane le consiglierei di andare in terapia, in modo da comprendere la confusione dello stato post traumatico in cui mi trovavo o, nel caso in cui la terapia non fosse stata possibile per me o chi si fosse trovato nella mia situazione, cercare aiuto, almeno, e parlare quanto più apertamente e onestamente possibile di quello che è successo.

Non posso tornare indietro, ma posso andare avanti e continuare a sostenere le donne, gli uomini e le persone di ogni identità sessuale e di tutte le razze che sono vittime di aggressioni sessuali. Non condivido questo per scusarmi ma per spiegare: finché non capita a te, non puoi sapere come ci si sente, ma io so come mi sento adesso. Rimuoverò la canzone da iTunes e tutte le piattaforme di streaming e non lavorerò mai più con lui (R.Kelly). Mi dispiace, sia per il mio povero giudizio quando ero più giovane, e per non aver parlato prima”.