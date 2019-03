Grande successo per Lady Gaga, tornata al numero 1 della Billboard Hot 100 a 8 anni di distanza dall’ultima volta.

Lady Gaga è nuovamente in vetta alla classifica dei singoli negli Stati Uniti, 8 anni dopo l’ultima volta. Non è un record, ma di certo è un motivo di grande soddisfazione per lady Germanotta, che è riuscita a scalare la Billboard Hot 100 con la sua ormai celebre Shallow, duetto cantato con Bradley Cooper.

L’ultimo numero uno nella hit parade dei singoli firmato da Lady Gaga era stata Born This Way, title track dell’omonimo album del 2011.

Lady Gaga al numero uno nella classifica americana

Un risultato straordinario per Lady Gaga, che beneficia così al meglio del successo avuto dalla sua Shallow agli Oscar 2019, in cui si è aggiudicata la statuetta per la Miglior canzone originale.

A trascinare il singolo, però, è stata anche la performance molto intensa della cantante e del regista sul palco del Dolby Theatre, con tutti i gossip che ne sono conseguiti. Ecco il video della loro esibizione nella cerimonia degli Oscar:

Ad ogni modo, la gioia per Lady Gaga può essere doppia. Anche la soundtrack di A Star is Born è infatti al primo posto nella classifica americana degli album, la Billboard 200, in cui presenzia da ben 21 settimane.

Lady Gaga

Lady Gaga su Instagram festeggia il numero uno in classifica

Questo straordinario successo ha sorpreso anche Lady Gaga, che ha festeggiato così su Instagram: “Non posso credere che Shallow sia al numero 1 della Hot 100, e anche la colonna sonora è al numero uno. Questa è la mia prima numero uno in otto anni“. Di seguito il post della cantante:

Con Shallow, sono cinque le hit di Lady Gaga che hanno raggiunto il numero uno nella Hot 100 di Billboard: tre risalgono al 2009 (Just Dance, Poker Face e Bad Romance), una al 2011 (Born This Way) e infine Shallow nel 2019.