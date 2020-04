Nelle ultime ore qualcuno ha diffuso la versione quasi completa di Free Woman, un’altra parte di Rain On Me e anche Chromatica, l’into del disco. Se Lady Gaga non si sbriga rischia che l’intero album finisca on line prima della data di pubblicazione. Ma la Germanotta come ha reagito a questi nuovi leak? Sembra sia molto arrabbiata, a rivelarlo è stata la fidanzata produttore Bloodpop durante una diretta.

PS: Mi sono ricreduto su Rain On Me, quando ho sentito la nuova anteprima con la voce di Ariana Grande…



.@bloodpop‘s girlfriend, Hana Pestle, says in a live stream:

‘Yes, everyone is aware. Gaga is aware, Mike is aware. Everyone is aware. We are are very upset and annoyed. But we are aware.’

Talking about #Chromatica leaks happening around the internet. Will @LadyGaga drop soon? pic.twitter.com/z67P8ohpAj

