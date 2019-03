Lo scorso febbraio ospite da Jimmy Kimmel Lady Gaga ha allontanato i rumor sulla presunta storia d’amore con Bradley Cooper (ma qualcosa ora è cambiato).

“Prima di tutto, sinceramente, credo che i social siano la toilet di internet. Sul palco degli Oscar le persone hanno visto dell’amore e, indovinate un po’? Era proprio quello che volevamo vedessero. Questa è una canzone d’amore. Il film racconta una storia d’amore. Noi abbiamo lavorato così duramente per questa storia. Abbiamo faticato tanto, abbiamo lavorato tutta la settimana a quella performance. Era importante che apparissimo molto vicini, in sintonia, per tutta l’esibizione. Quando canti una canzone d’amore, è quello che vuoi che le persone sentano. Io e Bradley siamo artisti e suppongo che il risultato mostri come abbiamo fatto entrambi un buon lavoro. Dal punto di vista delle prestazioni, era così importante per entrambi che fossimo connessi per tutto il tempo. Guarda, ho tenuto le mie braccia attorno a Tony Bennett per tre anni girando il mondo. Quando canti canzoni d’amore, l’amore è esattamente quello che vuoi che le persone sentano”.

A quanto pare i rumor non erano totalmente inventati, visto che adesso la Germanotta al The Late Show with Stephen Colbert ha confessato di stare insieme all’attore. Ma non è finita qui, perché la loro storia pare vada avanti da almeno un mese e da quello che ha lasciato intendere la popstar potrebbe arrivare un nuovo duetto in futuro.



E proprio adesso che Gaga ha rivelato questa bomba, la colonna sonora di A Star Is Born ha superato il milione di copie vendute in USA.

“A Star Is Born Soundtrack” has crossed 1 million pure sales in the US, via Forbes. Star joins The Fame (5.1 million), The Fame Monster (1.6 million) & Born This Way (2.4 million) as the Lady Gaga albums with 1m+ pure sales. Congrats Lady Gaga & Bradley Cooper. <3 pic.twitter.com/ZEnQaqFUyW — Gaga #1, Katy out top 100. (@gerrygaga28) 27 marzo 2019

Lady Gaga & Bradley Cooper’s ‘A Star Is Born’ Soundtrack Passes 1 Million in U.S. Sales https://t.co/aFjhfgZscH pic.twitter.com/RgpCugeRYX — Viral Posts (@aolblog) 30 marzo 2019