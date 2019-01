Lady Gaga in questi anni non si è limitata a supportare Kesha pubblicamente, ma l’ha difensa anche in tribunale.

Ieri sono finiti on line i documenti legati alla deposizione che la Germanotta fece nel processo del 12 settembre 2017.

Gaga ha anche raccontato di essere stata a casa di Dr.Luke e di aver trovato Kesha spaventata e con indosso solo la biancheria intima.

“Sì, so cosa è successo. Mi ha detto che l’ha aggredita. Se conosco altri dettagli oltre a quelli che mi ha detto Kesha? Sapete, quando un uomo abusa di una donna, non invita altre persone a guardare. E quando ciò succede in questa industria, viene tenuto segreto ed è circondato da contratti e poteri che manipolano, il che include la situazione in cui ci troviamo adesso.

E rivolgendosi all’avvocato di Dr. Luke, Gaga conclude:

“Perché mai questa ragazza dovrebbe dire al mondo quello che è successo?Lo sapete com’è per chi sopravvive a una cosa così? Sapete come ci si sente a doverlo dire alla gente? E n on alzate gli occhi al cielo. Dovreste vergognarvi di voi stessi” .

Giuro che ho letto le ultime frasi immaginandomela così…



Brava Germanotta.

