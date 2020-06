Chromatica di Lady Gaga è uscito esattamente un mese fa, ma quante copie ha venduto in questi 30 giorni? Il nuovo disco della Germanotta ha debuttato con 276.000 copie in USA e 487.000 in tutto il mondo. In un mese di vendite invece l’album è arrivato a quota 759.000 e questa settimana è al primo posto della classifica dei dischi più venduti al mondo (116.000 copie negli ultimi 7 giorni). Di questo passo arriverà al milione entro la fine di luglio.

Un risultato più che buono visto il periodo che stiamo vivendo e la quasi totale assenza di promo.

Visto che è passato un mese (e centinaia di ascolti) dal debutto di Chromatica, ho anche deciso di rifare la mia personalissima pagella.

Alice 8,5

Stupid Love 6,5

Rain On Me 9,5

Free Woman 7

Fun Tonight 10

911 8

Plastic Doll 7

Sour Candy 8

Enigma 5

Replay 6 –

Sine From Above 9

1000 Doves 7,5

Babylon 8

PS: i voti e il mio amore per Gaga ovviamente non sono influenzati dalle schifezze che un piccolo gruppo di Little Monster scrive sul sottoscritto su Twitter e certi gruppi Facebook.

Un saluto a questi ragazzi (visto che so che mi leggono quotidianamente)…



#1 on UWC!#Chromatica sold 116,000 copies and is the most selling album of the week around the world (759,000 total). 🌍 pic.twitter.com/3gBCIdubO8 — Lady Gaga Views (@LG_Views) June 26, 2020