Lo scorso ottobre Lady Gaga e Christian Carino hanno ufficializzato il loro fidanzamento, ma sembra che qualcosa sia cambiato da allora. I fan della cantante in questi giorni hanno notato che la Germanotta ai Grammy non ha indossato l’anello di fidanzamento e che su Instagram non segue più Christian.

Adesso però sono E OnLine e Complex ad alimentare i dubbi dei Little Monsters.

“Gaga e Christian pare che non siano più una coppia. Una fonte ci ha detto che la star di A Star Is Born e il suo fidanzato si sono lasciati la scorsa settimana e che lui sta cercando disperatamente di tornare con lei. Ma un’altra fonte ha specificato: “Semplicemente non indossava il suo anello perché non voleva metterlo durante l’esibizione dei Grammy. I loro piani per le nozze sono solo rimandati, visto che adesso Gaga ha un periodo pieno di impegni, ma hanno ancora in programma di sposarsi quest’anno”.

Ma quindi il matrimonio da 5 milioni di dollari a Venezia potrebbe essere saltato?



Taylor Kinney è il tuo momento, fatti avanti…



Cara Gaga ‘ma Stefani Germanotta‘, nel caso non tornasse Taylor, ascolta me…



Io leggendo che Gaga e Christian si sono lasciati pic.twitter.com/LYx0B83xy1 — Ghebs (@EGhebs) 14 febbraio 2019

Segundo o E! News e o Cosmopolitan, Lady Gaga e Christian Carino romperam o noivado. Não houve pronunciamento oficial de nenhuma das partes. pic.twitter.com/OQClYkjrlL — A Verdade Da Fama (@averdadedafama) 15 febbraio 2019

Gaga and Christian finally split pic.twitter.com/nnys2O7okN — arthur 🍃 (@arthurhmangum) 14 febbraio 2019

so gaga split with christian? ok can i have gaga and taylor back pls — Red 🥀 (@smought) 14 febbraio 2019

Lady Gaga and Christian Carino have split eh? Alright let’s see how long it takes for her and Bradley Cooper to be a couple pic.twitter.com/xg40CCmYJ0 — George (@Hypnotique89) 14 febbraio 2019

Fonte: MTV News, E On Line, Complex