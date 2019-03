Dall’uscita di A Star Is Born al cinema circolano molti rumor su una presunta relazione segreta tra Bradley Cooper e Lady Gaga. I rumor si sono scatenati ancora di più dopo la performance di Shallow agli Oscar.

Adesso a gettare benzina sul fuoco c’ha pensato l’ex moglie dell’attore, Jennifer Esposito. La donna qualche giorno fa ha risposto alla domanda dell’attore comico americano David Spade ‘C’è una possibilità che questi due non stiano facendo sess0?’ con uno strano ‘Ha‘.

Jennifer in passato non ha riservato delle belle parole a Bradley.

Fonte: Fox Life

No, non amerò mai più

non amerò mai più

Non voglio conoscere questa sensazione a meno che non siamo io e te

Non voglio sprecare un momento

E non voglio dare a qualcun altro la parte migliore di me

Preferirei aspettare te

(Lady Gaga e Bradley Cooper, I’ll Never Love Again) pic.twitter.com/16fkqFW9Hf

— Doni (@donicami73) 4 marzo 2019