Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2019 si esibiranno sulle note della loro Shallow.

Lady Gaga e Bradley Cooper si esibiranno durante la cerimonia degli Oscar 2019, in programma il 24 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood. I due artisti proporranno il brano simbolo del film A Star is Born, Shallow, scritta dalla stessa Lady Gaga e Mark Ronson.

La canzone in questione è in lizza per il premio di Miglior canzone originale, insieme ad altri brani famosi come All the Stars di Kendrick Lamar e Sza.

Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2019

Shallow è già un brano fondamentale nella ricca carriera di Lady Gaga, oltre che in quella del suo amico Bradley. Scritta dalla cantautrice, da Mark Ronson, da Anthony Rossomando dei Dirty Pretty Things e Andrew Wyatt dei Miike Snow, racconta un momento nevralgico del film, dando risalto alla forza dell’amore tra i protagonisti Ally e Jackson.

Tra i tanti riconoscimenti già ricevuti ricordiamo un Golden Globe e dischi di platino in tutto il mondo, Italia compresa.

Nelle scorse settimane, Lady Gaga e Bradley Cooper ci hanno già regalato un assaggio della loro performance durante uno dei concerti di Las Vegas della Germanotta. Ecco il video della loro esibizione sulle note di Shallow:

Lady Gaga film

A Star is Born è il primo film di grande rilievo che vede Lady Gaga come protagonista in veste di attrice. Nel corso della sua carriera, la talentuosa cantautrice ha però già recitato, oltre che in diverse serie televisive, anche in molti film di un certo spessore.

Tra questi ricordiamo Machete Kills del 2013 di Robert Rodriguez e Sin City – Una donna per cui uccidere del 2014, per la regia ancora di Robert Rodriguez e Frank Miller.

L’artista è stata tra l’altro protagonista anche di un documentario sulla sua vita, Gaga: Five Foot Two, prodotto nel 2017.