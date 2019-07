Lady Gaga e Bradley Cooper sono una coppia? A distanza di oltre un mese da quando un fan chiese alla Germanotta informazioni sull’attore, è stato il magazine In Touch a sganciare la bomba: Lady Gaga e Bradley Cooper stanno insieme e convivono a New York. Secondo il noto tabloid statunitense i due vivrebbero insieme nella casa del regista.

Al momento né l’attore e né la cantante hanno commentato questa notizia lasciando tutti i fan con il dubbio.

L’unica certezza è che Bradley Cooper ha ufficializzato la rottura con Irina Shayk che nel mentre ha raggiunto un accordo con l’ex compagno per la custodia di sua figlia. Come riportato da Repubblica, infatti, i due “hanno raggiunto un ottimo accordo e per il bene della loro bambina sembrano intenzionati a comportarsi da genitori assennati, optando per la custodia congiunta della piccola Lea De Seine Cooper di soli due anni“.

Alla luce di tutto ciò, Bradley e Gaga: sarà vero?