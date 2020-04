Il Los Angeles Times ha fatto scoppiare una bomba puttanpop. Il noto quotidiano statunitense ha incoronato Lady Gaga e Ariana Grande regina e principessa del pop ed ha aggiunto che le due hanno preso il posto di Madonna e Britney Spears.

“Ogni regina ha la sua principessa e Lady Gaga doveva solo sceglierne una. Ariana Grande ha dimostrato di essere la leader per la sua generazione. Il mondo adesso è pronto a barattare la vecchia immagine di Madonna e Britney Spears, per quelle di queste due più giovani star”.

Secondo il LA Times Britney Spears e Madonna hanno dei problemi ad arrivare alle nuove generazioni, infatti avrebbero difficoltà soprattutto con i numeri sulle piattaforme di streaming, questo invece non succede per la Germanotta e la Grande.

Che i numeri dei nuovi album della Ciccone e della Spears non siano esaltanti è vero, ma non direi che sono state sostituite, ormai infatti il loro titolo non lo tocca nessuno, semmai Gaga e Ariana sono entrate nel club della nobiltà puttanpop, insieme a Mariah, Cher, Christina e molte altre popstar. Anche perché Lady Gaga ne ha ancora di strada da fare per arrivare ai risultati di Madonna, e così come Ariana deve sfornare ancora video e singoli iconici per essere paragonata alla Spears.

“LA Times” sobre Lady Gaga y Ariana Grande: Toda reina tiene una princesa y a Lady Gaga solo le faltaba escoger una, Ariana Grande ha demostrado que ella es líder de su generación. El mundo está listo para cambiar la vieja imagen de Madonna y Britney Spears por estas estrellas. pic.twitter.com/53XWwwQLco — Ariana Grande (@Butterfliesxari) April 24, 2020

