Stamani la canzone e oggi pomeriggio ecco anche il video musicale di Lady Gaga e Ariana Grande, Rain On Me. Giubilo sia in tutto il regno di Bitchy!



Il pezzo è tutto quello che chiedevamo da anni alla Germanotta (peccato solo non poterla ballare in discoteca per il momento) e anche con il video direi che ci ha accontentato. Un cambio di look dietro l’altro, coreografie ben fatte e un’ottima intesa tra le due italiane. Per quanto mi riguarda è più che promosso. La clip è stata diretta dal regista cinematografico Robert Rodriguez, che ha messo la firma a film come Dal Tramonto all’Alba, Sin City e Machete.

B!tches che ve ne pare?

Lady Gaga e Ariana Grande: guarda il video di Rain On Me.

#RAINONME MUSIC VIDEO WITH @ARIANAGRANDE ⛈🗡 OUT NOWhttps://t.co/ACFG20boT7

DIRECTED BY ROBERT RODRIGUEZ pic.twitter.com/d3p2TOcw8o — Lady Gaga (@ladygaga) May 22, 2020