Lady Gaga e Adele entrano nell’Academy: faranno parte della giuria per gli Oscar 2020! Una notizia splendida, che certifica l’importanza raggiunta da queste due star del mondo del cinema (e non solo).

Si tratta di un onore davvero grande, visto che con loro ci saranno altri 840 artisti di primissimo piano nel mondo del cinema. Motivo in più per essere orgogliosi di una scelta che farà certamente felici anche tutti i fan delle due popstar.

Oscar 2020: Lady Gaga e Adele faranno parte della giuria

A rendere ancora più importante questa notizia c’è anche un altro dato: la giuria per il 2020 sarà composta per il 50% da donne e per il 29% da persone di colore. Numeri che mostrano un’apertura importante da parte dell’Academy.

Inoltre, molti giurati per la prossima stagione hanno vinto un Oscar o comunque hanno ricevuto almeno una nomination. Un discorso che vale anche per Adele e Lady Gaga.

La cantante britannica ha infatti conquistato una statuetta per il brano Skyfall della colonna sonora di James Bond. La popstar americana è invece fresca di Oscar per Shallow, il brano cardine del film A Star is Born (che le è valso anche una nomination come Miglior attrice).

Di seguito il video dell’esibizione di Lady Gaga e Bradley Cooper nella cerimonia degli Oscar 2019 sulle note di Shallow:

Lady Gaga, Adele e non solo: gli altri giurati

Ma nell’Academy sono entrati altri protagonisti del mondo del cinema molto conosciuti anche dalle nostre parti. Ad esempio, è stato scelto anche uno degli attori della saga degli Avengers, Tom Holland, ovvero Spider Man.

Sono stati inoltre inseriti tra i giurati anche due nuovi volti del cinema italiano: Carlo Verdone e Giancarlo Giannini. Insomma, l’Academy ha davvero aperto le porte a una gamma di artisti molto diversi tra loro.