Come vi avevo anticipato ieri, Lady Gaga, Celine Dion, Andrea Bocelli e John Legend hanno chiuso One World Together at Home con una meravigliosa esibizione sulle note di The Prayer.

Ovviamente sapevo già che Celine e Bocelli sarebbero stati impeccabili (la Dion per me resta una delle più belle voci di sempre), mentre avevo un po’ di timore per la Germanotta, che quando si lascia trasportare dall’emozione spesso esagera con la voce e l’interpretazione. Invece devo dire che anche Gaga è stata perfetta, ho avuto i brividi per tutta la durata della performance.

The Prayer, il video della performance.