Lady Gaga in questi giorni sta supportando diverse associazioni che difendono i diritti della comunità nera, ma ieri sera non si è limitata ad invitare i Little Monster a donare quanto possibile. La Germanotta ha annunciato che cederà il suo account alle organizzazioni che sta sostenendo da qualche tempo.

“A partire da domani, consegno il mio account Instagram a ciascuna delle organizzazioni a cui ho recentemente donato, nel tentativo di amplificare le loro voci importanti. E giuro che su tutte le mie piattaforme social pubblicherò storie e contenuti che daranno forza alle voci degli innumerevoli membri e gruppi all’interno della comunità nera. Ho tante cose da dire su tutto quello che sta succedendo, ma la prima cosa che voglio dire è che ho paura di scrivere qualsiasi cosa che potrebbe incitare ulteriore rabbia. Non desidero alimentare altra violenza, voglio contribuire a trovare una soluzione.

Esiste un razzismo diffuso e ci sono dei sistemi corrotti che lo supportano. Dobbiamo mostrare il nostro amore per la comunità nera. Come donna bianca e privilegiata, porto avanti un giuramento per sostenerlo. Come comunità privilegiata, non abbiamo fatto abbastanza per combattere il razzismo e difendere quelle persone che vengono uccise. Questo è il tempo di cambiare!”

Non solo parole, ma fatti! E brava la nostra Germanotta.

Le associazioni supportate da Lady Gaga.

Loveland Foundation – thelovelandfoundation.org

Black Lives Matter – blacklivesmatter.com

Campaign Zero – joincampaignzero.org

Marsha P. Johnson – marshap.org

NAACP Legal Defense Fund – naacpldf.org

Color of Change – colorofchange.org

Black Futures Lab – blackfutureslab.org

Fair Fight – fairfight.com

National Lawyers Guild – nlg.org

Community Justice Action Fund – cjactionfund.org

Starting tomorrow, I’m giving over my Instagram account to each of the organizations I’ve recently donated to, in an effort to amplify their important voices. pic.twitter.com/O9qIjJrWI9 — Lady Gaga (@ladygaga) June 5, 2020