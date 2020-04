Stanotte (alle 2:00 ora italiana) andrà in onda in tutto il mondo One World Together at Home, il mega concerto condotto da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, organizzato dal Who, l’Organizzazione mondiale della sanità in collaborazione con Lady Gaga. Lo show evento in Italia sarà trasmesso su Rai Uno, Rai Radio 2, ma anche in streaming su Rai Play, Alibaba, Amazon PrimeVideo, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, TencentMusic Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

Un concerto trasmesso in tutto il mondo con le star della musica internazionale: One World #TogetherAtHome, nella notte tra sabato e domenica alle 1:45 in diretta su @RaiUno, @RaiRadio2 e @RaiPlay, con @emastokholma e @fabiocaninoreal ➡ https://t.co/jxhqBx0xY7 pic.twitter.com/zKIDULJC3Q — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 17, 2020

Uno dei momenti più attesi di questo concerto è senza ombra di dubbio la performance che ci regaleranno Lady Gaga, Andrea Bocelli, Celine Dion e John Legend, che insieme canteranno The Prayer.

Impossibile perdersi questo show, che sono certo verrà ricordato anche nei prossimi decenni (e ricordiamoci che è anche un po’ merito della Germanotta se One World Together at Home è stato messo in piedi in poche settimane).

Lady Gaga, Céline Dion, Andrea Bocelli and John Legend will perform “The Prayer” with pianist Lang Lang at “One World: Together at Home” tomorrow. pic.twitter.com/dN8e1m67x8 — Pop Crave (@PopCrave) April 17, 2020