Lady Gaga annuncia l’arrivo di un nuovo album su Twitter, ammettendo di essere incinta… ma senza aspettare alcun figlio!

Lady Gaga è incinta… ma non aspetta un figlio. La cantante americana ha annunciato al mondo l’imminente arrivo del suo nuovo album sfruttando uon dei gossip che maggiormente la vede protagonista.

Questo il suo messaggio su Twitter: “Ci sono voci sul fatto che sia incinta? Sì, sono davvero incinta… del mio nuovo album!“. Non sarà una notizia capace di alimentare i gossip attorno alla cantante, ma di certo è la migliore che i suoi fan potessero ricevere.

Lady Gaga annuncia il nuovo album

Il sesto disco della carriera di Lady Gaga dovrebbe arrivare a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro, Joanne, datato 2016. Trascinato da singoli come Perfect Illusion e Million Reasons, il quinto lavoro della carriera di miss Germanotta riuscì ad arrivare alla prima posizione in classifica in gran parte del mondo: dal Brasile al Giappone, dal Messico agli Stati Uniti.

In Italia Joanne si fermò al secondo posto della graduatoria, ottenendo comunque la certificazione del disco d’oro, con oltre 25mila copie vendute.

Lady Gaga: da Shallow al nuovo album

Di Lady Gaga negli ultimi mesi si è parlato molto per le cronache rosa, per via delle nozze prima annunciate poi saltate con Christian Carino e dei tanti gossip relativi al suo rapporto con Bradley Cooper.

La cantante e l’attore sono stati infatti protagonisti della pellicola A Star is Born, in nomination agli Oscar 2019 in numerose categorie, e sono arrivati a esibirsi sul palco del Dolby Theatre con un’intensa performance dal vivo sulle note di Shallow. Un’esibizione che ha mostrato un’intesa davvero forte tra i due, ma limitata, stando alle parole di Lady Gaga, alla sola finzione scenica.

Chissà che l’annuncio dell’arrivo di un nuovo album possa finalmente far tornare l’artista al centro delle sole cronache musicali, mettendo da parte i suoi flirt, o presunti tali, per concentrarsi nuovamente su una carriera che continua a regalarle grandissime soddisfazioni.

Di seguito il video dell’esibizione agli Oscar di Lady Gaga e Bradley Cooper: