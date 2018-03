La Procura di Pavia indaga sul ferimento avvenuto martedì sera nella periferia di Casteggio (Pavia), in cui Antonio Bonfiglio, camionista di 56 anni, ha centrato con un colpo di fucile al petto Stef Tuci, albanese 26enne che, coperto da passamontagna, era entrato nel giardino della sua abitazione. Il giovane è ricoverato al Policlinico San Matteo, in Rianimazione. Sottoposto a un delicato intervento, è in prognosi riservata.

I carabinieri di Voghera (Pavia) e Casteggio (Pavia) hanno segnalato alla Procura di Pavia sia il camionista che il 26enne albanese. Nei confronti di quest’ultimo l’accusa è di tentato furto aggravato, mentre per il proprietario di casa potrebbe essere ipotizzato il reato di lesioni aggravate ed eccesso di legittima difesa. Prima di formulare i capi d’accusa, gli inquirenti vogliono ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio.

Bonfiglio ha riferito ai carabinieri di avere sparato dopo essere stato minacciato dal ladro. Dalla parte del camionista si sono schierati diversi abitanti di Casteggio (Pavia), lamentandosi per i numerosi furti degli ultimi tempi. L’uomo ha anche incassato la solidarietà del vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli.

I militanti

della Lega hanno organizzato nella zona un presidio di solidarietà con l’uomo che ha sparato. “Attento: se rubi puoi morire”, la scritta sui cartelli (e sulle magliette) che l’europarlamentare pavese, Angelo Ciocca, ha portato “come gesto di vicinanza e solidarietà” davanti all’abitazione dell’uomo. “La difesa è sempre legittima e su questo concetto molto chiaro non siamo disposti a scendere a compromessi” ha affermato anche.